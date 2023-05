Opnieuw verdachte opgepakt, nu voor mislukte brandstichting Rotterdam

De politie heeft opnieuw iemand opgepakt in verband met de reeks brandstichtingen en explosies in Rotterdam.

Dit keer gaat het om een 28-jarige Amsterdammer, meldt Rijnmond. Het is de zesde aanhouding in korte tijd.

De man zou betrokken zijn bij het plaatsen van een jerrycan met een brandbare stof en zwaar vuurwerk bij een coffeeshop aan de Witte de Withstraat in Rotterdam op 13 april. De jerrycan vloog in brand, maar getuigen wisten het vuur te blussen voordat het de coffeeshop bereikte. Niemand raakte gewond.

Deuk in rolluik

Ook deze week was het raak bij de coffeeshop. Een ontploffing sloeg een flinke deuk in het rolluik. De politie zegt niet of de nu opgepakte Amsterdammer daar ook iets mee te maken heeft.

In de regio Rotterdam zijn dit jaar al meer dan vijftig brandstichtingen en explosies geweest bij woningen en bedrijfspanden. Gisternacht was er nog een ontploffing bij een woonhuis in Hellevoetsluis. De politie gaat ervan uit dat bendes slaags zijn geraakt nu er steeds vaker drugs worden onderschept. De gemeente heeft extra maatregelen genomen, zo is onder andere meer politie ingezet.