Olympisch schaatskampioene Visser maakt opvallende overstap naar opleidingsteam

Maar met name haar gouden 5.000 meter in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang woog zwaar. "Ik had er toen niet echt moeite mee. Maar de jaren daarna wel, want je staat toch met een rugzakje aan de start", bekende Visser tijdens een interview in 2021.

Esmee Visser hoopt in dienst van Team Frysk weer de schaatsster te worden die in 2018 verrassend olympisch goud won. De 27-jarige specialiste op de lange afstanden gaat komend seizoen voor één jaar aan de slag bij de ploeg van trainer Siep Hoekstra.

Visser wil nu bij opleidingsteam Frysk haar vorm terugvinden. "In deze route staan plezier en gevoel centraal", vertelt ze. "Ik kijk ernaar uit om mijn expertise en ervaringen te delen met mijn jonge getalenteerde teamgenoten bij Team Frysk en ga mijn uiterste best doen om er iets heel moois van te maken."

IKO betaalt salaris door

Visser blijft overigens op een licentie van Team IKO rijden en blijft ook in het pak van deze sponsor schaatsen. Dat is een niet alledaagse constructie in de schaatswereld, maar voor iedereen was dit de beste uitkomst.

"Met Team Frysk is een omgeving gevonden waar op vele fronten een frisse start kan worden gemaakt", laat Team IKO weten. "Financieel en medisch kan Esmee blijven rekenen op de ondersteuning van Team IKO. Daarmee denken alle partijen de invulling van de route richting de 'oude Esmee' beter te kunnen vormgeven."

Vissers trainer Martin ten Hove ziet nog een voordeel voor de (tijdelijke) overstap van de voormalig olympisch kampioene. "Team Frysk traint in Leeuwarden en niet zoals alle andere teams in Heerenveen. Zo kan Esmee echt even afstand nemen van die topsportbubbel in Thialf en haar eigen weg zoeken."