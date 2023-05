Leeds United ontslaat tweede trainer dit seizoen, Allardyce moet club redden

Sam Allardyce is de nieuwe trainer van Leeds United. De Engelsman vervangt Javi Gracia, die pas sinds februari dit jaar voor de groep stond.

Aan het begin van het seizoen was Jesse March nog de trainer van de club, waar de Nederlanders Pascal Struijk en Crysensio Summerville onder contract staan.

Leeds verkeert het hele seizoen al in degradatienood. Op dit moment staat de club op de zeventiende plaats in de Premier League, met evenveel punten als nummer zestien Leicester en nummer achttien Nottingham Forest. De achttiende plek betekent rechtstreekse degradatie naar het Championship.

Premier League-record

In april verloor Leeds onder Gracia vijf van zijn zeven wedstrijden. In totaal incasseerde de ploeg 23 goals in een maand, een record in de Premier League. De 4-1 nederlaag op bezoek bij Bournemouth werd de Spaanse trainer fataal.

Voor Allardyce is het zijn negende klus in de Premier League. De vorige klus van de voormalig bondscoach van Engeland eindigde twee jaar geleden. Toen moest hij West Bromwich Albion redden van degradatie, wat hem niet lukte. Het betekende zijn eerste degradatie uit de Premier League in zijn carrière.