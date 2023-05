Jongen (14) schiet acht kinderen en bewaker dood op basisschool Belgrado

Bij een schietpartij op een basisschool in de Servische hoofdstad Belgrado zijn acht kinderen en een bewaker om het leven gekomen, dat bevestigt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Servië.

De verdachte is een leerling van de school en is gearresteerd. Volgens de politie opende de 14-jarige jongen woensdagochtend het vuur op de Vladislav Ribnikar-school in het centrum van de stad.

Een bewaker van de school die de jongen probeerde te stoppen, werd gedood. Volgens verschillende Servische media verkeert een leraar in kritieke toestand en zijn er nog zes kinderen opgenomen in het ziekenhuis.

'Ging er boven op liggen'

Volgens getuigen was de jongen de geschiedenisklas in gelopen en had hij het vuur geopend op de leraar. "Hij begon willekeurig te schieten en had twee patronen in zijn hand", verklaart een meisje tegenover de Servische nieuwszender Nova.rs. "Ik ging boven op twee vrienden liggen, zodat hij zou denken dat ik dood was."

Een andere ooggetuige beschrijft hoe zij de jongen onafgebroken hoorde schieten: