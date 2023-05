Twee plofkraken net over de grens in Duitsland, politie zoekt Nederlanders

Onbekenden hebben vannacht vroeg op twee plekken net over de grens in Duitsland een plofkraak gepleegd.

In Gronau, vlakbij Enschede, werd rond 02.45 uur met twee explosies de gevel uit een bankgebouw geblazen, meldt RTV Oost. Glas en geveldelen lagen tot op tientallen meters verderop.

En in Mönchengladbach niet ver van Roermond, werden een uur later twee geldautomaten in een bankgebouw in de binnenstad tot ontploffing gebracht, schrijft de Rheinische Post.

Er vielen bij de plofkraken geen gewonden, maar de schade is groot. De Duitse politie zegt in beide gevallen uit te gaan van drie of misschien vier verdachten. Zij gingen ervandoor in een donkere auto met vermoedelijk een Nederlands kenteken.

Gronau en Mönchengladbach liggen 145 kilometer uit elkaar. Het is nog onduidelijk of de plofkraken door dezelfde verdachten zijn gepleegd. De politie wil niet zeggen of er iets is buitgemaakt.

Een maand geleden pakte de Duitse politie na de plofkraak van een geldautomaat in een supermarkt in Oldenburg acht Nederlanders op. Het ging om mannen van tussen de 20 en 32 jaar oud, allemaal afkomstig uit Utrecht.

In februari werden ook al drie Nederlanders opgepakt, toen na een plofkraak in een bankgebouw in de stad Melle, zo'n 100 kilometer ten oosten van Enschede.

Recordaantal plofkraken

Vorig jaar is in Duitsland een recordaantal plofkraken gepleegd. Zeker 450 geldautomaten waren doelwit van dieven die explosieven inzetten. De meeste plofkraken werden gepleegd door Nederlanders.

In Nederland loopt het aantal plofkraken de laatste jaren juist flink terug. In 2019 was het 71 keer raak bij geldautomaten, in 2022 sloegen criminelen hier nog maar vier keer toe. Nederland heeft maatregelen getroffen om plofkraken tegen te gaan, in tegenstelling tot Duitsland. Zo zijn Nederlandse pinautomaten beter beveiligd en zijn er in de afgelopen jaren veel weggehaald.