Embiid beste basketballer in NBA, James voor het eerst sinds 2003 zonder stem

De NBA is het podium van de supersterren, van de schreeuwende reclames en de gillende fans. Ver weg van die spotlights, in een kleurloze besprekingsruimte in een hotel in Boston, kreeg een van die supersterren te horen dat hij is uitgeroepen tot de beste van allemaal. Met tranen op de wangen en zijn hoofd tussen zijn knieën verwerkte Joel Embiid het grote nieuws. Op dat moment wist de Kameroense sterspeler van Philadelphia 76ers al dat hij vannacht vanwege een onwillige knie niet in actie zou komen in het playoff-duel met Boston Celtics. Ploeggenoot James Harden (MVP in 2018) stond als eerste op om Embiid in zijn brede schouders te knijpen. Voor de rest van de ploeg was dat het sein om zich te laten horen: "MVP! MVP! MVP!".

De Most Valuable Player wordt verkozen door een panel van sportjournalisten en geldt voor de prestaties in het reguliere seizoen. Elke stemgerechtigde journalist maakt een topvijf, waarbij de nummer een tien punten en de nummer vijf een punt krijgt. Voor velen was Embiid vorig jaar al favoriet voor de eretitel, maar toen ging die eer voor het tweede jaar op rij naar de Serviër Nikola Jokic. Dit jaar kon de NBA niet om de 127 kilo zware, 2,13 meter lange center van Philadelphia 76ers heen. Na de Nigeriaan Hakeem Olajuwon (1994) is Embiid de tweede Afrikaanse basketballer die tot de beste in de NBA is uitgeroepen.

Het seizoen kan voor Embiid nog mooier worden, want met zijn club maakt hij nog alle kans op de NBA-titel. Zelfs zonder de grote ster staan de Sixers hun mannetje. Zo zag Embiid vannacht vanaf de bank hoe het eerste duel in de tweede ronde in en tegen Boston werd gewonnen met 119-115.

MVP: geen Amerikaans feestje meer... Voor het vijfde jaar op rij is de MVP-titel niet naar een Amerikaan gegaan. In 2019 en 2020 was de Griek Giannis Antetokounmpo de beste, de twee seizoenen erop ging de eretitel naar de Serviër Nikola Jokic. Het illustreert de internationalisering van de NBA. Van 1956 - het eerste jaar dat een MVP werd verkozen - tot 2019 kregen slechts twee spelers van buiten Noord-Amerika de prijs. In 1994 ging het bronzen beeld naar Hakeem 'The Dream' Olajuwon uit Nigeria, in 2007 was de titel voor Dirk Nowitzki uit Duitsland. Voor de rest hadden alleen Amerikaanse sterren zoals Michael Jordan (5x), Kareem Abdul Jabbar (6x), LeBron James (4x) en Magic Johnson (3x) de eer. Opvallend: voor het eerst sinds zijn debuutseizoen in de NBA (2003) kreeg LeBron James geen enkele stem in de MVP-verkiezing.

De spotlights stonden vannacht vooral op San Francisco, waar de twee grootste sterren van de NBA het tegen elkaar opnamen. Toch was niet Stephen Curry (2x MVP, 2x kampioen) of LeBron James (4x MVP, 4x kampioen) de grootste blikvanger in het eerste duel in de serie tussen titelverdediger Golden State Warriors en Los Angeles Lakers. Die eer viel toe aan Anthony Davis, op positieve en negatieve wijze. De power forward had met 30 punten en 23 rebounds een hoofdrol in de zege (117-112). Maar ook zorgde hij voor het meest curieuze moment van de dag, Nadat een schot van Stephen Curry op de ring was gekomen, tikte hij de bal in eigen basket.

Lachend vervolgde Davis het duel en twaalf tellen later dunkte hij de Lakers weer op voorsprong.