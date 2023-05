'Russische schepen voeren meermaals bij plek Nord Stream-explosies'

Russische legerschepen die operaties onder water kunnen uitvoeren, zijn in de buurt geweest van de plek waar in september vorig jaar explosies werden gemeld bij de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Dat zeggen journalisten van de Deense, Noorse, Zweedse en Finse publieke omroepen na gezamenlijk onderzoek. Die explosies waren op de bodem van de Oostzee. De Nord Stream-pijpleidingen, die gas vervoerden van Rusland naar Duitsland, bleken op enkele plekken vernield. Uit de laatste aflevering van de documentaireserie Putin's Shadow War blijkt dat de schepen tussen juni en september meerdere keren in de buurt werden gespot. De aflevering focust zich op wat volgens de journalisten verdachte bewegingen waren van de Russische schepen in aanloop naar de explosies. Gps-signalen uit Dat lukte onder meer door radiosignalen te onderscheppen die de schepen naar Russische marinebases stuurden. Daar werkte ook een voormalig officier van de Britse marine-inlichtingendienst aan mee. Er komt uit naar voren dat er voorafgaand aan de explosies drie schepen aankwamen in de buurt van de betreffende plek en dat die daar meerdere uren of in één geval zelfs een dag bleven. De schepen hadden hun gps-signalen uitgezet. Een van de schepen zou in staat zijn om onder water te surveilleren en daar ook dingen in kaart te brengen. Ook zou dat schip een klein onderwatervoertuig kunnen lanceren.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Vijf dagen voor de explosies zou een van de schepen daar zijn aangekomen en een hele avond en nacht gebleven zijn, voordat het weer terugkeerde naar Rusland. Volgens experts die aan het woord komen in de documentaire kan dat schip gebruikt worden om onderzeeërs te ondersteunen. Ook kan het operaties uitvoeren op de zeebodem. Geen hard bewijs De aanwezigheid van de schepen kan volgens de journalisten een aanwijzing zijn voor de betrokkenheid van Rusland bij de explosies. Ze benadrukken wel dat er geen harde bewijzen zijn. Vorige week kwamen er nog 26 foto's naar buiten van het Deense leger waarop een ander Russisch legerschip was te zien, dat vier dagen voor de explosies in de Oostzee was gespot. Ook dat schip was gespecialiseerd in onderzeeërs en kan een klein exemplaar vervoeren, meldde de Amerikaanse nieuwssite Politico. Verschillende landen doen nog onderzoek naar de onderwaterexplosies, waardoor op meerdere plekken lekkages ontstonden aan de gaspijpleidingen. Duidelijk is dat een ongeluk kan worden uitgesloten, maar zowel Rusland als Oekraïne ontkent elke betrokkenheid bij de explosies.