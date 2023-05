Ronaldo met bijna 124 miljoen euro bestbetaalde sporter van de wereld

Voor het eerst sinds 2017 mag Cristiano Ronaldo zich weer de best betaalde sporter ter wereld noemen. Met Lionel Messi en Kylian Mbappé bestaat de top-3 volledig uit voetballers. Vorig jaar stapte Ronaldo van Manchester United over naar Al-Nassr in Saudi-Arabië. In totaal verdient Ronaldo ongeveer 68 miljoen euro aan salaris. Met alle overige inkomsten daarbij loopt dat bedrag op tot bijna 124 miljoen euro. Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes, dat de lijst samenstelt, telt salarissen en persoonlijke sponsorinkomsten bij elkaar op.

De tien bestbetaalde sporters ter wereld volgens Forbes

Zijn eeuwige rivaal Lionel Messi volgt met 118 miljoen euro op plek twee. De Argentijn speelt voor Paris Saint-Germain, dat eigendom is van Qatar Sport Investments. Kylian Mbappé, ook speler van PSG, staat derde met 109 miljoen euro. De 24-jarige Fransman is de jongste atleet in de top-10. Naast de grote voetballers is er meer invloed vanuit het Midden-Oosten zichtbaar. Golfers Dustin Johnson en Phil Mickelson sloten zich aan bij de nieuwe LIV Series, die gefinancierd wordt door een Saudisch beleggingsfonds. Beide heren komen met iets minder dan 100 miljoen aan inkomsten binnen bij de eerste tien. Oude bekenden De Amerikaanse basketballegende LeBron James staat vierde met 'slechts' een half miljoen minder dan Mbappé. Collegabasketballers Stephen Curry en Kevin Durant staan ook bij de beste tien. Op vijf staat de Mexicaanse bokser Canelo Alvarez. Verder is ook Roger Federer, die inmiddels met tennispensioen is, nog steeds in de top-10. Voorlopig heeft Forbes alleen nog een top-10 bekend gemaakt. Vorig jaar was coureur Max Verstappen de bestbetaalde sporter uit Nederland, op plek 26.