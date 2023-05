Knab bank stoot kredieten af onder druk van toezichthouder

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vorig jaar Knab, de voormalige online bankdochter van bankverzekeraar Aegon, stevig aangepakt. De bank heeft gedwongen honderden miljoenen euro's aan kredieten moeten afstoten. De risicobeheersing en de kredietportefeuille waren niet op orde, ondanks herhaalde waarschuwingen en aanmaningen van de toezichthouder. Een en ander blijkt uit het jaarverslag van Knab, waarover het FD bericht.

DNB loopt al jaren aan tegen wat zij ziet als gebrekkig risicobeheer bij Knab. De online bank had veel leningen uitgezet via allerlei digitale kredietplatformen in binnen- en buitenland. Volgens DNB waren de winst- en groeiambities belangrijker dan goed risicobeheer en overtrad de bank daarmee de wetgeving voor banken.

DNB wilde dat Knab orde op zaken stelde, maar beterschap bleef uit. DNB voerde de druk op en daarop besloot Aegon vorig jaar de risicovolle kredietportefeuille versneld af te stoten. Knab heeft de kredietverlening via platforms teruggebracht tot minder dan 2 procent van de totale balans.

Aegon heeft vorig jaar oktober alle Nederlandse verzekerings- en pensioenactiviteiten verkocht aan verzekeraar ASR en daarbij ook Knab, voor bijna 5 miljard euro.