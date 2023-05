Europese actie tegen maffiaorganisatie 'ndrangheta, tientallen arrestaties

De politie heeft in heel Europa een operatie uitgevoerd tegen de 'ndrangheta, een van de grootste en machtigste maffiaorganisaties ter wereld. Daarbij zijn tientallen mensen opgepakt. Zij worden verdacht van onder meer witwassen, belastingontduiking, fraude en wapen- en drugshandel.

In Italië zijn volgens de autoriteiten 108 mensen opgepakt, de meeste van hen in de zuidelijke regio Calabrië.

In Duitsland lag het zwaartepunt van de politieactie in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland. Daar zijn meer dan vijftig huizen, appartementen, kantoren en bedrijfspanden doorzocht en vijftien mensen opgepakt.

In Rijnland-Palts zijn tien mensen aangehouden en in Beieren vier. Ook in Thüringen waren doorzoekingen. De autoriteiten in Rijnland-Palts zeggen dat de maffia een stevige slag is toegebracht met deze operatie.

"Er is geen plek voor de georganiseerde misdaad in Europa, en er is voor hen zeker geen plaats in Rijnland-Palts", zegt deelstaatminister Ebling.

Drugshandel

In België viel de politie onder meer binnen op meer dan twintig plekken. Details worden nog bekendgemaakt. In Frankrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië en Spanje kwam de politie vanochtend ook in actie, maar het is nog niet duidelijk of in die landen arrestaties zijn verricht.

De actie is gehouden in samenwerking met de Europese politieorganisatie Europol. De Nederlandse politie is niet betrokken geweest, melden het Openbaar Ministerie en de landelijke politie.

Vrijdag werd in Italië al een van de meest gezochte criminelen opgepakt, Pasquale Bonavota, een kopstuk van de 'ndrangheta. De maffiaorganisatie bestaat uit talrijke clans en heeft zijn basis in de zuidelijke regio Calabrië. De organisatie verdient al tientallen jaren miljarden aan de handel in drugs.