Woningstarter komt er dit jaar weer iets makkelijker tussen

Omdat de huizenprijzen dalen en de lonen juist stijgen, krijgen starters vanaf dit najaar meer ruimte op de woningmarkt. Dat blijkt uit een analyse van De Nederlandsche Bank (DNB). Voor jonge huizenkopers worden woningen iets betaalbaarder.

Het betekent een kleine verbetering in een situatie die voor veel starters jarenlang uitzichtloos was. Door het krappe woningaanbod en de lage rente was er bijna altijd wel een doorstromer met overwaarde of een belegger met diepere zakken. Toen de stijging van de hypotheekrente vorig jaar sneller ging dan de daling van de woningprijzen, verslechterde die positie nog verder.

Maar dat begint nu dus te veranderen. De woningmarkt koelt af en de lonen stijgen het snelst in decennia. Ondanks de gestegen rente leidt die combinatie in de loop van dit jaar tot een verbetering van de betaalbaarheid van woningen.

"We zien natuurlijk allemaal cao-onderhandelingen beginnen de laatste tijd en dat gaat zich vertalen in hogere inkomens voor starters, waardoor ze uiteindelijk ook weer meer kunnen lenen", zegt DNB-econoom Dorinth van Dijk.

Daarbij is een belegging in vastgoed door een stapeling van maatregelen voor beleggers juist minder interessant geworden. "Dat kan ervoor zorgen dat de positie van starters ten opzichte van beleggers iets beter of minder slecht wordt. Wat het precies doet met de prijzen is veel te vroeg om te zeggen."

Beleggers waren de afgelopen jaren met name in steden een geduchte concurrent voor starters. Inmiddels zeggen particuliere verhuurders hun woningen te verkopen omdat de opbrengst door kabinetsbeleid te laag wordt.

Blijft moeilijk

Meer ruimte op de woningmarkt betekent overigens niet dat het voor starters nu ineens makkelijk is om een koopwoning te vinden. Het gemiddelde inkomen van een startershuishouden was in 2022 ongeveer 67.500 euro.

Daarmee kunnen starters tegen de huidige hypotheekrente van zo'n 4 procent maximaal 312.000 euro lenen. Een gemiddelde woning kostte vorig jaar 432.000 euro.

Ook is het aanbod van woningen, ondanks de toename in het afgelopen jaar, nog altijd laag.