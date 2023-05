De barbier is in opkomst en dat komt mede door TikTok

De barbier gaat viral. Miljoenen keren wordt bekeken hoe jongens anderen opscheren of een 'midfade zetten'. Terwijl de barbiersopleidingen achterblijven, leren jongeren elkaar vandaag de dag knippen via filmpjes op TikTok.

Bijvoorbeeld met behulp van de video's van de razend populaire 19-jarige kapper Reboir. Hij groeide binnen een jaar uit tot een voorbeeld voor veel jonge jongens: "Je ziet op TikTok heel veel jongeren die nu barbier willen worden. Dat was eerst niet zo. Voordat ik begon had ik het nog nooit gezien in Nederland. Ik keek het zelf af bij een Engelse barber."

Vooral Reboirs 'transformatievideo's' zijn populair. Op die video's, waarvan de populairste 36 miljoen keer is bekeken, is te zien hoe iemand met een 'onverzorgd' kapsel door de jonge barbier wordt omgetoverd tot een stralend persoon. "Dan maak ik vooraf en achteraf een video, en dan zet ik er een leuk muziekje onder." De filmpjes werden veel meer bekeken dan hij zelf had verwacht.

Vlechten, kleuren en föhnen

Dat barbiers online populair zijn, werd vier jaar geleden al opgemerkt bij de kappersopleiding van ROC Aventus. Ze besloten daar een nieuwe opleiding te creëren, volledig gefocust op barbiers. "Er waren altijd wel mannen die de kappersopleiding wilden doen, maar ze liepen tegen het feit aan dat ze moesten vlechten, kleuren, föhnen en opsteken. En dat wilden ze eigenlijk niet", constateert docent Jacqueline van Dijk.

Vooral onder jongeren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond is de opleiding erg in trek, vertelt Van Dijk. Volgens haar komen mensen die asiel hebben gezocht in Nederland vaak uit een cultuur waar barbiers heel belangrijk zijn. Hun zaken zijn bovendien een plek om bij elkaar te komen.

Dat in Nederland het kappersvak nog vaak met vrouwen wordt geassocieerd, komt waarschijnlijk door hun oververtegenwoordiging in de praktijk. Ruim 91 procent van de kapsters is vrouw. Kappersopleidingen lijken daar nog vaak op aangepast te zijn.

Toch zijn de laatste twee jaar meer ROC's een barbiersopleiding begonnen, ziet kappersbond ANKO. De bond herkent het beeld dat veel jongens bij klassieke kappersopleidingen uitstromen in hun eerste jaar, omdat het beeld dat ze vooraf van de opleiding hadden toch anders was. "En dat terwijl we overal in het land barbierszaken zien verschijnen."

Het gebrek aan een barbiersopleiding in zijn omgeving was voor Reboir de reden om te stoppen met de kappersschool. "Ik heb een halfjaar de kappersopleiding gedaan, maar het werken met vrouwenhaar bleek niks voor mij. Dus ben ik op mijn achttiende maar fulltime gaan werken. En heb ik dus met die filmpjes doorgepakt."

Klasgenoten knippen in schuurtje

Ook de 16-jarige Mo uit het Gelderse Lochem probeert kapper te worden met hulp van YouTube, TikTok en een beetje van zijn vader, die ook kapper is. Praktijkervaring doet hij op door klasgenoten en familieleden te knippen in de schuur.

Mo wist zijn broer en vrienden te overtuigen van zijn knipvaardigheid: