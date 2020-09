'Waarom zien we eigenlijk alleen mannen en geen vrouwen in geschiedenisboeken?'

Waarom gaat het in de geschiedenisboeken eigenlijk alleen over mannen en niet over vrouwen, vroegen drie klasgenoten een tijd geleden aan leraar Richard Zuiderveld. De docent geschiedenis had geen antwoord op die vraag en besloot in de archieven te duiken. Het resultaat is het kinderboek Powervrouwen, over prominente vrouwen in de geschiedenis, dat vandaag uitkomt. Geen verplichte lesstof, maar Zuiderveld zal zijn eigen boek zeker naast de officiële lesstof gaan gebruiken, vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

"Het was moeilijk maar ergens ook wel makkelijk om verhalen over prominente vrouwen te vinden", vertelt de docent geschiedenis op het Carmelcollege in Emmen. "Er zijn natuurlijk de bekende verhalen, zoals het verhaal over Cleopatra, maar ik wilde ook graag onbekende verhalen vertellen. Daarom ben ik de geschiedenisboeken en archieven ingedoken. Daar kwam ik al snel een paar hele mooie verhalen tegen."