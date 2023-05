Tien minuten parkeren in Scheveningen? 50 euro

Parkeren in Scheveningen of in het centrum van Den Haag kost voortaan 50 euro. Of je nou tien minuten of een hele dag parkeert, je betaalt altijd het vaste dagtarief.

Het gaat om een proef van de gemeente Den Haag, meldt Omroep West. De bedoeling is dat automobilisten door het hoge tarief uitwijken naar (betaalbare) parkeergarages. Op straat blijft dan plek over voor bewoners die hun auto willen parkeren.

Zoals in elke badplaats is het in Scheveningen vaak een chaos als het om parkeren gaat. Zeker op zonnige dagen is het soms letterlijk vechten om de schaarse parkeerplekken. Ook de binnenstad van Den Haag staat vaak vol. De bewoners hebben het nakijken. "Je kan nooit parkeren, je moet wachten tot er iemand instapt en wegrijdt", zegt Marieke de Jong van bewonersvereniging het Oude Centrum. "Maar je wil gewoon in je eigen wijk parkeren."

Eerlijker verdelen

De gemeente nam eerder al verschillende maatregelen. Op zonnige dagen probeerden verkeersregelaars de wanorde in Scheveningen te beteugelen. Het uurtarief voor parkeren ging daar omhoog van 3,50 euro naar 10 euro. Wie fout parkeerde kreeg vrijwel direct een wielklem (vorig jaar werden er bijna 3000 geplaatst). Maar daarmee waren de problemen niet voorbij.

Vandaar nu de nieuwe proef met een vast dagtarief, die een jaar gaat duren. Tot enthousiasme van De Jong: "Alleen bewoners krijgen een straatvergunning. Dus dit plan is om de boel eerlijker te verdelen."

Minder enthousiast is Fleur Kruyt van een slijterij aan de Lange Beestenmarkt in het centrum. "Het maakt het ondernemen niet makkelijker", zegt ze. "Als je hier met een doosje van een kilo of tien de deur uitgaat."

Niks te zoeken

Kruyt begrijpt dat binnensteden niet zijn gebouwd op het enorme verkeersaanbod van nu, maar ze had graag een andere oplossing gezien. "Doe desnoods vijftien of twintig minuten parkeren. Dan geef je mensen de gelegenheid snel een winkel binnen te gaan, zonder het risico dat mensen lang parkeren die er niks te zoeken hebben."

De gemeente Den Haag zegt bekend te zijn met de kritiek maar wijst er ook op dat de meeste bewoners en ondernemers positief hebben gereageerd. Tussentijds wordt bijgehouden hoe de proef verloopt en aan het eind volgt een evaluatie.