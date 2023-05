Sudanese protestgeneratie verbitterd: 'Alles is uit elkaar gevallen'

Het lijkt nu bijna onvoorstelbaar, maar vier jaar geleden vormden de straten van Khartoem nog een symbool van hoop. Terwijl burgers de Sudanese hoofdstad massaal ontvluchten, lijkt de euforie van 2019, toen de lang zittende dictator Omar al-Bashir werd afgezet, verder weg dan ooit.

Hoe beleeft de protestgeneratie de oorlog die in hun land is losgebarsten? En is er nog een sprankje over van de hoop op een democratische omwenteling?

Mohamed klinkt gelaten. "Ik maak me erg veel zorgen over mijn land", zegt de jonge filmproducer aan de telefoon. "We zijn denk ik op een punt beland dat we niet meer terug kunnen. Dit valt niet meer te repareren."

Op de achtergrond klinkt het geblaf van een straathond, het geweervuur is even gaan liggen. Op het moment dat de NOS hem spreekt, bevindt hij zich op enkele honderden meters van het vliegveld, een van de plekken waar de afgelopen weken hard is gevochten.

Inmiddels zit hij na een moeilijke tocht door Khartoem in het naastgelegen Omdurman, aan de andere kant van de Nijl. Daar bereidt hij zijn volgende reis voor: weg uit Sudan. "Ik wilde al weg, naar de Golfstaten, later dit jaar. Iedereen die ik ken was al vertrokken of was hetzelfde van plan. Wie een betere toekomst wil, moet het land wel verlaten."

De hoop van toen

Vier jaar geleden leek alles nog anders. In 2019 brak een grootschalige volksopstand uit tegen Omar al-Bashir, die het land destijds al dertig jaar met harde hand regeerde. Een grote groep Sudanezen was helemaal klaar met de het repressieve bewind onder al-Bashir, met de vrouwenonderdrukking en de deplorabele staat van de economie. Ze namen het heft in handen.

"Het was een strijd van lange adem," zegt Ibrahim Babiker, van Girifina, een jeugdbeweging voor geweldloos verzet. Vanuit de Verenigde Staten is Babiker al sinds 2010 betrokken bij het leiden van de protestbeweging. "Uiteindelijk slaagden we erin om de dictator te verdrijven."

Het is dankzij deze protestgeneratie, waar Mohamed en Babiker deel van uitmaakten, dat al-Bashir in het voorjaar van 2019 uiteindelijk aftrad, al kostte dat vele mensenlevens. Een militair bewind nam het over, maar deelde enkele maanden later de macht met een burgerregering onder leiding van Abdalla Hamdok.

"In die tijd geloofden we echt dat ons land de goede kant op ging", zegt Mohamed. "We gingen er economisch op vooruit, kregen steun van de internationale gemeenschap. Ordetroepen en de geheime dienst lieten ons met rust, we hadden meer vrijheid."