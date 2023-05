Wekdienst 3/5: Uitspraak tegen Belarussische journalist • Wordt Napoli kampioen?

Eerst het weer: de zon krijgt veel ruimte, maar over het noorden trekken geregeld wolkenvelden. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige wind. De dag begint koud, maar uiteindelijk stijgt het kwik tot zo'n 12 graden op de Waddeneilanden en tot 17 graden in het zuiden.

Goedemorgen! Vandaag wordt de uitspraak verwacht in de zaak tegen de Belarussische journalist Roman Protasevitsj die twee jaar geleden na een gedwongen landing uit een vliegtuig werd gehaald. En de derde etappe wordt gereden in La Vuelta Femenina.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Belarus doet de rechter uitspraak in de zaak tegen journalist Roman Protasevitsj. Over dat proces is veel te doen: twee jaar geleden werd een vliegtuig waarin hij zat tijdens een vlucht van Athene naar Vilnius gedwongen tot een landing in Minsk, waar hij en zijn vriendin uit het toestel werden gehaald. De Belarussische regering beschouwt zijn nieuwswebsite als een terroristische organisatie.

Voor het eerst sinds 1990 kan Napoli vanavond kampioen worden van Italië. Dat doen ze overigens zonder te spelen: als Lazio niet wint van middenmoter Sassuolo is de titel een feit. Als het vandaag niet gebeurt kan het overigens niet lang meer duren: het gat met Lazio op de ranglijst van de Serie A is op dit moment 18 punten, met nog zes wedstrijden te spelen.

In de Ronde van Spanje rijden de vrouwen de derde etappe. De verrichtingen van de wielrenners zijn live te volgen op NOS.nl en in de NOS-app vanaf 15.30 uur.

Ander nieuws uit de nacht:

De politie is vorig jaar betrokken geweest bij meer geweldsincidenten dan in 2021. In ruim 20.000 situaties gebruikten agenten geweld, in totaal 33.000 keer. Dat is een toename van 12 procent, meldt de politie in een rapport.

Een mogelijke verklaring voor de toename is volgens de politie de verdere polarisatie van de samenleving. "Burger en overheid zijn steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Het grotere aantal protesten dat daarvan een gevolg is, leidt tot meer geweldsaanwendingen", staat in het verslag.

Wat heb je gemist?