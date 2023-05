Jaar na super-Giro is Bouwman weer met plezier knecht: 'Eigen ambities in ijskast'

Twee ritzeges en de blauwe bergtrui: de Giro d'Italia van vorig jaar was voor Koen Bouwman een enorm succes. Dat betekent echter niet dat de 29-jarige klimmer dit jaar opnieuw voor zijn eigen kans mag gaan. Hij staat 'gewoon' weer aan de start als knecht, dit keer van kopman Primoz Roglic. "Er is geen ruimte voor eigen kansen en eigen ambitie. Die staan even in de ijskast", weet de Ulftenaar, die in dienst van Jumbo-Visma rijdt. "Ik snap dat de Nederlandse wielervolgers soms op meer hopen, maar zo werkt het wielrennen. Het is een teamsport." Doorbraak De Giro van vorig jaar was de grote doorbraak van Bouwman vindt ook Tom Dumoulin, die als kopman naar Italië was afgereisd, maar tijdens de veertiende etappe afstapte. "Ik wist wel dat hij goed was, maar dat hij zo goed was als hij toen liet zien, daar was ik wel door verrast."

Hij heeft weleens tegen me gezegd: ik zou echt niet met je willen ruilen. Tom Dumoulin over Koen Bouwman

Dumoulin, inmiddels wielrenner-af, kent Bouwman goed. Hij heeft meerdere trainingskampen meegemaakt met zijn toenmalig teamgenoot. "Daar reed hij natuurlijk wel gewoon goed, maar hij is niet iemand die in een training even laat zien: kijk mij eens, hoe hard ik kan rijden." "En ik denk ook dat hij zelf misschien niet eens wist dat hij zo goed was als hij liet zien in die Giro." Speciale dag De zege van Bouwman in de zevende etappe vindt Dumoulin het mooiste moment van de klimmer tijdens die Ronde van Italië. "Dat was een speciale dag", aldus de 32-jarige oud-renner. Samen met Dumoulin koos Bouwman die dag voor de aanval. Dumoulin hield in de laatste kilometers de kopgroep bijeen, waarna Bouwman in de sprint Bauke Mollema en Davide Formole vloerde. "Koen zei tegen mij al dat hij goed was die dag. Hij had het even moeilijk, maar vond zijn tweede adem en met een machtige sprint wist hij de overwinning te pakken. Dat hij het flikte om daar zijn doorbraakoverwinning te pakken, dat was supermooi."

In de zevende etappe van de Giro d'Italia, een loodzware heuvelrit van 196 kilometer en meer dan 4.000 hoogtemeters van strijden Wout Poels, Koen Bouwman, Bauke Mollema en Tom Dumoulin om de overwinning. - NOS

Ondanks Bouwmans prestaties van vorig jaar is zijn status in het peloton en in de ploeg niet veel veranderd. "Er wordt in het peloton misschien wat meer rekening met me gehouden, maar ik ben natuurlijk nog steeds knecht." Dat ziet ook Dumoulin. "Hij is een renner die zichzelf makkelijk wegcijfert. Hij wil altijd het beste voor iedereen. En in deze ploeg, waarin zo veel toppers rijden, gaat hij ook niet snel de kans krijgen om voor eigen succes te gaan, denk ik. Qua niveau is hij net ietsje minder dan de echte toppers en hij heeft ook het karakter er niet helemaal voor." De winnaar van de Giro in 2017 doelt op de druk en de stress die bij het kopmanschap komen kijken. "En daar heeft Koen ook vrede mee", weet Dumoulin, die zelf jarenlang kopman is geweest. "Hij heeft weleens tegen me gezegd: 'Ik zou echt niet met je willen ruilen. Dat lijkt me helemaal niks.' Koen is een superrelaxte kerel, die gewoon lekker wil fietsen." Misschien in de toekomst Bouwman ziet in zichzelf dan ook geen winnaar van een grote ronde. "Ik heb niet het talent om de Giro, Tour of Vuelta te winnen. Daar ben ik niet goed genoeg voor." Toch zegt hij niet uit te sluiten dat hij "misschien in de toekomst" een andere rol ambieert. Bij de NK, met de wegrace op 25 juni, is er een mogelijkheid voor hem om toch een keer als kopman aan een koers te beginnen. "Maar dat ligt ook een beetje aan mijn schema voor de rest van het seizoen. Als ik ook de Vuelta rijd, wordt het een lastig verhaal. Maar anders is het wel mogelijk dat ik een vrije rol krijg bij de NK."

Tom Dumoulin en Koen Bouwman tijdens de Giro van 2022 - AFP

Over het kopmanschap in de grotere rondes is Bouwman duidelijk. "Ik rijd dezelfde koersen als Primoz en dan rijd ik echt in dienst van hem. En dat doe ik ook graag. Maar als er dan toch een keer een kans is, zal ik die natuurlijk met beide handen aangrijpen." Volgens Dumoulin moeten we dan denken aan de wat zwaardere etappes. "Maar niet met de allerzwaarste beklimmingen. Hij heeft een oog voor de goede ontsnapping, voor het goede moment. Maar ik denk dat hij weinig tot geen kansen gaat krijgen." En dat is volgens Bouwman niet erg. Hij haalt "heel veel plezier" uit een zege voor Roglic. "En ik heb goede hoop dat hij kan winnen. De etappekoersen die hij heeft gereden dit seizoen, heeft hij allemaal gewonnen. Dus hij staat er heel goed voor."