Verdachte die in Texas vijf buren doodschoot na klopjacht opgepakt

De man die ervan wordt verdacht dat hij vijf van zijn buren heeft doodgeschoten in de Amerikaanse staat Texas is na een dagenlange klopjacht opgepakt, melden Amerikaanse media. Vorige week schoot de man zijn buren, onder wie een kind van 8, dood, nadat zij hadden geklaagd over geluidsoverlast.

De 38-jarige Francisco Oropeza was vrijdag in zijn tuin aan het oefenen met een semi-automatisch machinegeweer toen zijn buren hem vroegen om daarmee te stoppen, zodat hun baby kon slapen. Kort daarna ging hij hun huis binnen en schoot hij vijf van de tien bewoners door het hoofd. De slachtoffers kwamen uit Honduras.

Illegale Mexicaan

Volgens Amerikaanse media is Oropeza een Mexicaan die illegaal in de VS verblijft en die ook al vier keer het land is uitgezet. Hij werd in maart 2009 voor het eerst uitgewezen, maar keerde terug. Ook in 2009, 2012 en 2016 was hij in de VS, maar moest hij het land verlaten. In 2012 zat hij in Texas een celstraf uit wegens rijden onder invloed.

Sinds de moordpartij was Oropeza voortvluchtig. Hij zou zijn opgepakt op zo'n 30 kilometer ten westen van de plaats Cleveland, waar de schietpartij plaatsvond. Meer dan tweehonderd agenten waren op zoek naar hem. De politie had een beloning van 80.000 dollar uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak. Hoe de politie hem heeft gevonden, is nog niet duidelijk.