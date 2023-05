Politie gebruikte vorig jaar opnieuw meer geweld, meeste incidenten in Den Haag

De politie is vorig jaar betrokken geweest bij meer geweldsincidenten dan in 2021. In ruim 20.000 situaties gebruikten agenten geweld, in totaal 33.000 keer. Dat is een toename van 12 procent, meldt de politie in een rapport.

Een mogelijke verklaring voor de toename is volgens de politie de verdere polarisatie van de samenleving. "Burger en overheid zijn steeds meer tegen over elkaar komen te staan. Het grotere aantal protesten dat daarvan een gevolg is, leidt tot meer geweldsaanwendingen", staat in het verslag.

Ook de toename van het aantal incidenten rond mensen met verward gedrag kan een mogelijke oorzaak zijn, zegt de politie. Dat steeg met 7 procent.

Fysiek geweld

In meer dan de helft van de gevallen gebruikte een agent fysiek geweld, zonder verdere geweldsmiddelen. Daarna werd het meest gegrepen naar het vuurwapen en de uitschuifbare wapenstok.

86 keer werd er gericht op iemand geschoten, 1499 keer werd het wapen alleen op iemand gericht. De meeste geweldsincidenten waren er net als in 2021 in de eenheid Den Haag (3174), gevolgd door Oost-Nederland, Amsterdam, Oost-Brabant en Midden-Nederland.

Het is het vierde jaar op rij dat het aantal geweldssituaties stijgt. In 2021 waren het er nog ruim 17.000. Ook het aantal keren dat er geweld werd gebruikt, is in die jaren gestegen.

'Zorgvuldiger met geweld omgaan'

Frank Paauw, politiechef van Amsterdam en verantwoordelijk voor het rapport, zegt dat de samenleving verandert. Hij vindt dat de politie daarom zorgvuldiger moet omgaan met het gebruik van geweld.

"Het is lastig te zeggen of de toename van geweld door agenten te maken heeft met de coronaperiode", zegt hij. "Dat kunnen we beter duiden na de cijfers van 2023. Tijdens de coronatijd hebben we natuurlijk wel gezien dat er meer demonstraties waren, er was geen uitgaansleven, maar er is meer nodig om de stijging te verklaren."

In de cijfers ziet Paauw naar eigen zeggen "het positieve effect van het stroomstootwapen". Dat wapen werd vorig jaar ruim 4400 keer ingezet, in driekwart van de gevallen alleen dreigend. "Dat zorgde al vaak voor een afschrikwekkend effect waardoor de dreiging of het gevaar afnam", zegt Paauw. "Dit zorgt er mogelijk ook voor dat de agent een vuurwapen of wapenstok minder hoeft te gebruiken."