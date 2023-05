Groeiend aantal niet-werkenden toch arbeidsmarkt op, vooral ouderen werken meer

Steeds meer mensen die vroeger geen betaald werk zochten of wilden, stappen nu toch de arbeidsmarkt op. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt de groep die geen deel uitmaakt van de beroepsbevolking steeds kleiner. Vooral ouderen, de 45-plussers, zijn vaker en meer aan het werk. Twintig jaar geleden had ruim dertig procent van alle 15- tot 75-jarigen geen betaald werk en stond dus buiten de arbeidsmarkt. In 2022 is dat nog maar een kwart, bij elkaar 3,3 miljoen mensen. Dat is het laagste aantal dat het CBS gemeten heeft in een analyse van de arbeidsmarkt over de afgelopen twintig jaar.

De Nederlandse beroepsbevolking bestaat uit alle mensen die betaald werk hebben of tijdelijk werkloos zijn in de leeftijd van 15 tot 75 jaar. Bij elkaar zijn dat 10 miljoen mensen. De niet-beroepsbevolking telt 3,3 miljoen mensen, Dat zijn mensen die geen betaald werk verrichten, omdat ze het niet kunnen of willen. Het zijn vooral ouderen en gepensioneerden, en mensen die nog een opleiding of studie volgen. Verder zijn het mensen die geen betaald werk verrichten omwille van een gezin, zorgtaken of omdat ze kampen met ziekte of arbeidsongeschiktheid. In 2022 namen 1,6 miljoen mensen geen deel aan de arbeidsmarkt vanwege hun hogere leeftijd. Voor 785.000 mensen was dat vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. Voor 324.000 mensen was opleiding en studie reden om niet te werken.