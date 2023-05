Portugal in ban van luchtvaartschandaal: tweede minister onder vuur

De Portugese minister van Infrastructuur Joao Galamba heeft zijn ontslag ingediend vanwege een schandaal bij de nationale luchtvaartmaatschappij TAP. Dat houdt Portugal al maanden in zijn greep en leidde ook al tot het aftreden van Galamba's voorganger.

Het schandaal draait om de onrechtmatig hoge ontslagvergoeding van een bestuurslid, dat destijds ook de staatssecretaris van Financiën was. Bestuurslid Alexandra Reis werd vorig jaar februari ontslagen bij de nationale luchtvaartmaatschappij TAP en kreeg een half miljoen euro ontslagvergoeding mee.

Portugese media zetten vraagtekens bij de hoogte van dat bedrag en bij het feit dat er geen bekendheid was gegeven aan het ontslag door TAP-topvrouw Christine Ourmières-Widener. Twee maanden geleden werd bekend dat Reis 450.000 euro moet terugbetalen van haar vergoeding. Tegelijkertijd werd de topvrouw de laan uit gestuurd.

Schandaal blijft groeien

Oud-minister Pedro Nuno Santos van Infrastructuur trad in december af naar aanleiding van de zaak en ook opvolger Galamba kwam onder vuur te liggen. Dat heeft te maken met een parlementaire enquête waarbij Ourmières-Widener gehoord zou worden over het schandaal. Galamba zou de topvrouw hebben uitgenodigd om haar voor te bereiden op haar hoorzitting en zou dat geheim hebben gehouden voor het Portugese parlement.

Galamba zei aanvankelijk dat het idee van TAP kwam, maar gaf dit weekend toch toe dat het zijn idee was om de topvrouw te preppen. De minister wil nu aftreden om voor de "nodige institutionele rust" te zorgen. Hij voegt daaraan toe dat hij geen enkele overtreding heeft begaan en dat zijn ministerie geen documenten over TAP verborgen heeft gehouden.

Premier António Costa weigert het aftreden van Galamba te accepteren. In een televisietoespraak erkent hij dat het TAP-schandaal het imago van zijn regering heeft geschaad, maar dat Galamba niets fout heeft gedaan.

Wankele Portugese regering

Het recentste hoofdstuk in het schandaal is een nieuwe tegenslag voor de regering-Costa. Zijn Socialistische Partij won in januari vorig jaar de parlementsverkiezingen met een absolute meerderheid, maar sindsdien gaat het bergaf. Meer dan tien ministers en staatssecretarissen stapten op, om diverse redenen.

Door de weigeren het ontslag van Galamba te accepteren, lijkt Costa op ramkoers te komen met de conservatieve president Marcelo Rebelo de Sousa. Die heeft de macht om het parlement te ontbinden en heeft het ontslag van Galamba geëist.

De controverse heeft mogelijk ook gevolgen voor TAP zelf. Het bedrijf had het de laatste jaren financieel lastig en kreeg miljoenen euro's aan steun van de overheid. Om te bezuinigen schrapte de maatschappij duizenden banen en werden salarissen van werknemers verlaagd.

De Portugese overheid wil de vliegtuigmaatschappij graag privatiseren. Verschillende Europese maatschappijen lopen al warm voor een overname. De huidige schandalen kunnen dat proces bemoeilijken.