Beschietingen Israël en Gaza na dood Palestijn die in hongerstaking was

Het Israëlische leger heeft doelwitten op de Gazastrook gebombardeerd, na een dag vol beschietingen van Israëlische doelen door militante Palestijnse groeperingen vanuit Gaza. Het geweld volgt op de dood van de Palestijn Khader Adnan, een bekende activist en prominent lid van de militante groepering Islamitische Jihad. Hij overleed vandaag na een maandenlange hongerstaking, uit protest tegen zijn detentie in Jeruzalem.

Sinds het nieuws over het overlijden van Adnan werd al gevreesd voor escalatie en na de beschietingen vanuit Gaza was de verwachting dat een Israëlisch antwoord niet zou uitblijven. Achter de schermen proberen onder meer landen als Egypte verdere escalatie te voorkomen, onder meer door te praten met Hamas, maar de Israëlische krant Haaretz meldt op basis van een Palestijnse bron dat die poging tot nu toe weinig succes lijkt te hebben.

De militante Palestijnse groeperingen hebben na Adnans dood zeker 26 raketten afgevuurd op bewoonde gebieden in het zuiden van Israël. Drie buitenlandse medewerkers op een bouwplaats raakten gewond. Een van hen zou er slecht aan toe zijn. Enkele uren later werden er, eveneens vanuit Gaza, mortieren afgevuurd op Israël. Zowel Hamas als Islamitische Jihad hebben een deel van de beschietingen opgeëist.

Ontruimingen bij Hamas

"De veiligheidsdiensten zullen vastbesloten en krachtig reageren op iedereen die de Israëlische burgers probeert schade toe te brengen", zei minister Gallant van Defensie in reactie op de beschietingen vanuit Gaza.

De precieze doelwitten van het Israëlische leger zijn nog niet duidelijk. Inwoners van Gaza melden meerdere explosies in Gaza-Stad, in het noorden van de Gazastrook. Hamas had voorafgaand aan de Israëlische reactie al meerdere potentiële doelwitten ontruimd. Of er gewonden zijn in Gaza, is nog niet bekend.