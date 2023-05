Arsenal neemt koppositie weer even over na zege op zwalkend Chelsea

Arsenal heeft in ieder geval voor even de koppositie in de Premier League heroverd op Manchester City. De Gunners waren na vier wedstrijden zonder zege in het eigen Emirates Stadium met 3-1 te sterk voor Chelsea, dat zijn zesde opeenvolgende nederlaag sinds de terugkeer van coach Frank Lampard leed.

Afgelopen zondag was het al enige maanden aangekondigde verlies van de eerste plaats door Arsenal een feit en stond Manchester City aan kop van de Premier League. Aangezien City in deze midweekse speelronde pas woensdag speelt tegen West Ham United, kon Arsenal vandaag toch weer even terug aan kop komen en dat deed het.

Ødegaard blinkt uit

Het zwalkende Chelsea bleek voor de ploeg van coach Mikel Arteta de ideale tegenstander om het vertrouwen terug te krijgen. In ruim een half uur leidde de thuisploeg al met 3-0. Martin Ødegaard maakte op aangeven van Granit Xhaka met een gedrukt schot met links via de onderkant van de lat de prachtige openingsgoal.