Geen bekerfinale voor Flekken en Freiburg na pijnlijke nederlaag tegen RB Leipzig

Het is Freiburg niet gelukt opnieuw de finale van het Duitse bekertoernooi te halen. RB Leipzig - dat vorig jaar de beker won door in de eindstrijd Freiburg te verslaan - was dit jaar in de halve finales al te sterk. Veel te sterk.

Freiburg-trainer Christian Streich, die aan zijn twaalfde seizoen als hoofdcoach bezig is, sprak voorafgaand over een 'uitzonderlijke situatie'. De club zit namelijk in de lift. Waar Freiburg seizoenenlang middenmoter was, staat de ploeg nu vierde in de Bundesliga en ligt het halen van Champions League-voetbal binnen handbereik. Zelfs RB Leipzig (vijfde) moet Freiburg voor zich dulden.

Dinsdagavond - tijdens de halve finale in de DFB-Pokal - was daar helemaal niets van te zien. Binnen een kwartier zag Streich, die regelmatig in woede uitbarstte langs de lijn, dat de Nederlandse keeper Mark Flekken al twee keer gepasseerd was.

Ontketende Olmo

Olmo kopte na dertien minuten een afgemeten voorzet van Marcel Halstenberg binnen. Nog geen twee minuten later verdubbelde Leipzig, dat profiteerde van balverlies van de Freiburgers, de score via Benjamin Henrichs. Hij verzilverde een sierlijke pass van Olmo.