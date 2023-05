Gesink en Foss missen Giro met Jumbo-Visma vanwege coronabesmetting

Jumbo-Visma moet het in de Ronde van Italië doen zonder Robert Gesink en de Noor Tobias Foss. Het duo viel zaterdag uit in de Ronde van Romandië vanwege een coronabesmetting en is niet op tijd hersteld om zaterdag van start te gaan.

De Nederlandse formatie heeft Jos van Emden en de Australiër Rohan Dennis als vervangers opgeroepen. Voor Van Emden is het zijn 12de Giro. Jumbo hoopt in de Ronde van Italië, die start met een tijdrit in Fossacesia, hoge ogen te gooien in het klassement met de Sloveen Primoz Roglic, die in 2019 derde werd.