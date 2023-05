Arrestatie en 'gecontroleerde explosie' bij Buckingham Palace

Aan de poort van Buckingham Palace is een man gearresteerd die naar verluidt iets door of over het hek heeft gegooid bij het paleis. De Londense politie meldt dat hij mogelijk met patronen van een wapen heeft gegooid. Niet lang na het incident is er een "gecontroleerde explosie" geweest in de buurt van het koninklijk paleis.

"De man is gearresteerd op verdenking van het dragen van een wapen", aldus de politie. Verdere details over de man of zijn motief zijn niet bekendgemaakt. Hij werd rond 19.00 uur (lokale tijd) opgepakt en is meegenomen naar het politiebureau, luidt de verklaring. Voor zover bekend is er niet geschoten en is er niemand gewond geraakt.

De arrestatie en de "gecontroleerde explosie" komen op het moment dat Londen op scherp staat. Over vier dagen is de kroning van de Britse koning Charles. Die ontving overigens eerder vandaag de Australische premier Albanese in het paleis. Voor zover bekend waren Charles en koningin-gemalin Camilla niet in het paleis toen de man werd opgepakt.