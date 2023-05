VS stuurt 1500 militairen naar grens Mexico om verwachte migranten

Het CDC, het Amerikaanse RIVM, vond de wet een jaar geleden al niet meer nodig om de volksgezondheid te beschermen. Ook president Biden wilde al eerder een einde maken aan de noodwet. Het Amerikaanse Hooggerechtshof besloot in december om de maatregel waarmee migranten uitgewezen kunnen worden, voorlopig in stand te houden.

De regeling Title 42 is een volksgezondheidsmaatregel uit 1944, die kan worden ingezet om de verspreiding van infectieziektes tegen te gaan. De regering-Trump gebruikte de regeling vanaf maart 2020 om de Amerikaanse bevolking te beschermen tegen het coronavirus. Het was de eerste keer dat de noodwet werd ingezet.

De afgelopen jaren probeerden veel migranten de Amerikaans-Mexicaanse grens over te komen. In maart kwam het daarbij tussen een confrontatie tussen de Amerikaanse grenswachten en migranten. Volgens hen werkte de app die de Amerikaanse regering heeft ontwikkeld om asielaanvragen te stroomlijnen niet.

Het is bij de Amerikaanse grensstreek El Paso tot een confrontatie gekomen tussen grensbewakers en migranten. Er is onrust omdat een nieuwe app van de Amerikaanse overheid voor migranten niet goed werkt. - NOS

Sinds het uitbreken van het coronavirus is de noodwet meerdere keren verlengd, maar sinds een paar maanden neemt het aantal migranten dat probeert de grens over te steken toe. Volgens statistieken van de Amerikaanse grenswachten werden in maart dit jaar ruim 250.000 migranten aangetroffen langs de grenzen van de Verenigde Staten. Dat is vijf keer meer dan in maart 2020.

De 1500 militairen gaan voor een periode van negentig dagen naar de grens. Het is nog onduidelijk wanneer ze precies met hun werkzaamheden beginnen.