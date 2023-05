Oudgediende Alba redt Barcelona vlak voor tijd, 27ste landtitel dichtbij

De wedstrijd kwam langzaam op gang, met na 25 minuten de eerste kans van de wedstrijd voor Barcelona-middenvelder Pedri na goed werk van Alejandro Balde. Iets later gaf De Jong een steekbal op Pedri, die door Osasuna-verdediger Jorge Herrando in kansrijke positie naar de grond werd de getrokken. De 22-jarige Herrando, die zijn competitiedebuut maakte voor Osasuna, kreeg rood van de scheidsrechter.

Bij Barcelona stond Frenkie de Jong in de basis. Middenmoter Osasuna begon met negen andere spelers in vergelijking met de laatste competitiewedstrijd, waarschijnlijk om spelers te sparen voor de bekerfinale van zaterdag tegen Real Madrid. Het is pas de tweede bekerfinale ooit voor de club uit Pamplona, dat in 2005 de finale verloor van Real Betis.

FC Barcelona is met pijn en moeite weer een stap dichter bij de eerste Spaanse landstitel sinds 2019. Thuis tegen Osasuna werd nipt gewonnen met 1-0, ondanks dat Barcelona een uur met een man meer speelde, door een doelpunt van invaller Jordi Alba. Het verschil tussen Barcelona en achtervolger Real Madrid is nu veertien punten met nog vijf wedstrijden te gaan, al heeft Real een wedstrijd minder gespeeld. Zij spelen vanavond de lastige uitwedstrijd bij nummer vier Real Sociedad.

Zo bleef het lang 0-0 in Camp Nou, al had De Jong daar in de 56ste minuut verandering in moeten brengen. Hij kreeg een niet te missen kans, maar schoot de bal van een paar meter tegen keeper Aitor Fernandez aan na een mooie pass van Pedri. Vijf minuten later moest invaller Ousmane Dembélé scoren, maar van dichtbij schoot de Fransman gehaast naast.

Een kwartier voor tijd pakte Barcelona bijna de voorsprong met een gelukje. De uitgekomen Fernandez was net iets sneller bij de bal dan de onzichtbare doelpuntenmachine Robert Lewandowski, maar schoot de bal tegen de net ingevallen Ferran Torres aan. De bal ging maar net naast. Even later leek Lewandowski de ban eindelijk te breken, maar in een eerder stadium van de aanval stond Torres buitenspel, dus werd de goal afgekeurd.