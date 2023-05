Oudgediende Alba redt Barcelona vlak voor tijd, 27ste landstitel dichtbij

De wedstrijd kwam langzaam op gang, met na 25 minuten de eerste kans van de wedstrijd voor Barcelona-middenvelder Pedri na goed werk van Alejandro Balde. Iets later gaf De Jong een steekbal op Pedri, die door Osasuna-verdediger Jorge Herrando in kansrijke positie naar de grond werd de getrokken. De 22-jarige Herrando, die zijn competitiedebuut maakte voor Osasuna, kreeg rood van de scheidsrechter.

Bij Barcelona stond Frenkie de Jong in de basis. Middenmoter Osasuna begon met negen andere spelers in vergelijking met de laatste competitiewedstrijd, waarschijnlijk om spelers te sparen voor de bekerfinale van zaterdag tegen Real Madrid. Het is pas de tweede bekerfinale ooit voor de club uit Pamplona, dat in 2005 de finale verloor van Real Betis.

Gelijk zong het publiek massaal het liedje 'Campione, Campione', verwijzend naar het waarschijnlijke aanstaande 27ste kampioenschap van de Catalanen. Barcelona kwam na de goal niet meer in de problemen en sleepte de 1-0 over de streep.

Het publiek werd wanhopiger en wanhopiger, maar vijf minuten voor tijd lukte het Barcelona toch om te scoren. De Jong kopte een voorzet door op invaller en oudgediende Jordi Alba. Die schoot de bal in één keer met buitenkant voet en veel effect op doel, waarna de bal via keeper Fernandez binnenviel, tot opluchting van het publiek.

In het begin ging het spel op en neer in San Sebastián, met de grootste kans voor de thuisploeg. Na een corner had middenvelder Martin Zubimendi de bal voor het intikken maar van zo'n twee meter raakte hij de lat. Ook tweevoudig Europees kampioen en wereldkampioen David Silva (37), nog steeds belangrijk bij Real Sociedad, kreeg even later een kans maar hij stuitte op Thibaut Courtois.

Gelijk na rust pakten de Basken de voorsprong na een blunder van Éder Militão. De Braziliaan gleed uit en gaf een terugspeelbal waar Courtois niet bij kon maar Takefusa Kubo wel. De Japanner, die drie jaar onder contract stond bij Real maar nooit een wedstrijd speelde en vooral verhuurd werd, deed daarmee zijn oude werkgever pijn.