'Trip naar Saudi-Arabië levert Messi twee weken schorsing bij PSG op'

Lionel Messi is door zijn club Paris Saint-Germain voor twee weken geschorst, melden diverse Franse media. De Argentijn baarde opzien doordat hij in Saudi-Arabië bleek te verblijven in plaats van op de training in Parijs te verschijnen.

De Franse topclub legde Messi daarop direct een schorsing van twee weken op. De aanvaller, die ook niet welkom is op het trainingsveld en geen salaris zal ontvangen, mist daardoor de competitieduels met Troyes en AC Ajaccio. De eerstvolgende wedstrijd waarin Messi weer in actie zou kunnen komen is het duel met Auxerre op 21 mei.