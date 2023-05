Veel meer privé- en zakenjets op Schiphol vorig jaar door covid en zomerdrukte

In een debat een aantal dagen later vroeg een VVD-Kamerlid aan minister Harbers hoeveel vluchten van zakenjets en privévliegtuigen er nu eigenlijk hebben plaatsgevonden de afgelopen jaren. Uit de cijfers die de minister nu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat het aantal vluchten vooral het afgelopen jaar fors is toegenomen.

Het was vorig jaar topdrukte bij de VIP-terminal op Schiphol-Oost. Het aantal vluchten van privévliegtuigen en zakenjets nam in 2022 met ongeveer een derde toe, blijkt uit een Kamerbrief van minister Mark Harbers.

Een heel precies onderscheid maken in de vluchten vanaf Schiphol-Oost lukt volgens Harbers niet. Het aantal dat hij presenteert is een combinatie van zakenvluchten en privévluchten met lesvluchten, al gaat het voornamelijk om zakelijk verkeer, aldus de minister.

De toename in zakelijke en privévluchten in 2022 is een gevolg van de chaotische zomerdrukte op Schiphol en van de nasleep van de coronarestricties. "De verwachting is dat dit een tijdelijke toename betreft", schrijft Harbers. "Er lijkt nu weer sprake te zijn van een afvlakking van de aantallen."