Man die lijkzakken filmde in Wuhan na drie jaar vrijgelaten

Fang Bin, de man die als een van de eersten de gevolgen van de corona-uitbraak in de Chinese stad Wuhan vastlegde, is na drie jaar gevangenschap vrijgelaten. Dat melden de BBC en Radio Free Asia.

Fang filmde begin 2020 hoe een ziekenhuis in zijn stad overvol raakte. Ook telde hij de lijkzakken die buiten het ziekenhuis lagen opgestapeld.

In die tijd was er nog nauwelijks officiële informatie in China over corona. De video van Fang, die hij op YouTube had geplaatst, trok veel aandacht in binnen- en buitenland. Aangenomen wordt dat de coronapandemie in Wuhan begon.

Fang werd na het uploaden van de video opgepakt, maar snel weer vrijgelaten. Nadat hij ongeveer een week later een video plaatste waarin hij kritiek had op de Chinese overheid, werd hij opnieuw gearresteerd. Sindsdien was hij vermist.

Celstraf

Nu is gebleken dat Wang in het geheim is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Afgelopen zondag werd hij vrijgelaten. Hij verkeert in goede gezondheid, vertellen bronnen aan de BBC.

Fang is niet de enige burgerjournalist die verslag deed van het begin van de coronapandemie en daarna verdween. Het overkwam ook Zhang Zhan, nadat ze had gevlogd over de gebeurtenissen. Zhang werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar.

China-correspondent Sjoerd den Daas sprak in januari 2021, bijna een jaar na de arrestatie, met vrienden van Zhang. In de reportage is ook het fragment met de lijkzakken te zien, gefilmd door Fang: