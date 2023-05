Gemopper en vroeg naar huis: ook vakkenvullers merken staking bij Albert Heijn

Ook de vakkenvullers van Albert Heijn beginnen de gevolgen van de staking in de distributiecentra van de supermarktketen te merken. "Zondag ben ik voor niets naar mijn werk gekomen", verzucht een 18-jarige vakkenvuller uit Den Haag. "Er staat helemaal niets en dan kun je weer naar huis. Dat is wel vervelend, vooral als je iets verder weg woont." Tientallen jonge supermarktmedewerkers reageerden vandaag op een oproep van NOS Stories op Instagram en TikTok over de situatie op de werkvloer na negen dagen van staking in de distributiecentra. Wat opvalt: de gevolgen van de staking verschillen per supermarkt. Waar het werk in de ene Albert Heijn zo goed als normaal doorgaat, worden in andere winkels alternatieve klusjes bedacht om het personeel bezig te houden. Vakkenvullers moeten daar extra schoonmaken in de supermarkt of het magazijn. Maar ook dat werk raakt nu langzaam op. Bovendien merken de vakkenvullers dat klanten meer mopperen dan normaal. "De wagen komt steeds vaker veel later. Soms zelfs na mijn werktijd", merkt een 15-jarige vakkenvuller uit Bussum. "Er is ook steeds minder te vullen. Bijna elke dag krijgen mensen vrij of mogen ze eerder weg, zonder te worden doorbetaald. Ik heb wel elke keer kunnen werken, maar anderen niet." Anoniem Veel jongeren die NOS Stories sprak willen liever niet bij naam genoemd worden. Zij zeggen dat hun manager of chef hen op het hart heeft gedrukt geen contact met de pers te hebben.

Niet alleen versproducten maar ook chips zijn niet verkrijgbaar - NOS

Hoeveel vakkenvullers vroeger naar huis worden gestuurd, verschilt per winkel. In een Albert Heijn in Sneek mogen vakkenvullers bijvoorbeeld gewoon hun werktijd uitzitten, vertelt een 15-jarige medewerker, desnoods met niets doen. "Deze week had ik ongeveer acht uurtjes werk. Je staat dan de winkel nog maar eens drie keer te spiegelen tot je naar huis kunt. Anderen blijven soms en doen dan maar niets, want er is gewoon niets meer te doen. Dat vind ik zonde van mijn tijd. Natuurlijk is een keer vroeger naar huis wel lekker. Maar dat je dan minder betaald krijgt is weer irritant."

Nieuw bod, geen gesprekken Na negen dagen staken in de distributiecentra beginnen de schappen in de filialen van Albert Heijn langzaam leeg te raken. De voorraad hangt af van weer een vestiging zijn spullen precies vandaan krijgt geleverd, legt directeur logistiek Marjon de Koning van Albert Heijn uit. "Wij hebben vijf regionale distributiecentra. Er wordt nog wel wat aangeleverd. Daarom verschilt de impact en zie je dat de ene winkel wat meer voorraad heeft dan de andere." De grootste gaten vallen bij de zogenoemde "langzaam lopende artikelen". "Dierenvoeding, bleekmiddel en dat soort zaken", aldus De Koning. "Daarnaast raken ook vers- en snellopende producten op. Maar dat verschilt per gebied. In Zaandam en het noordwesten van het land zijn de schappen nog behoorlijk goed gevuld. Maar in het noordoosten en zuidwesten is dat aanzienlijk anders."

Jacqueline Twerda van vakbond CNV benadrukt dat een supermarkt een medewerker die is ingeroosterd verplicht moet uitbetalen als die op de dag zelf of op het moment van werken naar huis wordt gestuurd. Twerda geeft vakkenvullers daarom als tip mee: "Geef aan dat je best eerder naar huis wil gaan, zolang je geroosterde uren worden betaald." De vakkenvullers uit Sneek proberen klanten dan maar wat te helpen als ze hun werktijd moet uitzitten met niets doen. "Maar ik kan er ook niets aan doen als een product er niet is", stelt de 15-jarige medewerker. "Bij de chipsafdeling liggen nog maar twee of drie merken. Bij de rest zie je de achterkant van het vak. Want we krijgen hier minder tot soms helemaal geen vracht." "De winkel probeert ons wel zoveel mogelijk werk te bieden als kan. Normaal is het alleen maar vakkenvullen. Nu krijg je ook andere taken. Zelf vind ik dat wel leuk. Kun je eens wat anders doen. Anderen vinden dat weer niet zo leuk."