15.000 passagiers dupe van vlootproblemen Transavia, 'is domme pech'

Al 15.000 reizigers hebben de afgelopen week hun vlucht geannuleerd zien worden door Transavia. De vliegmaatschappij kampt met capaciteitsproblemen. In de meivakantie zijn er op Eindhoven Airport binnen een week al 37 vluchten geschrapt. Transavia annuleerde sinds begin april elke week tientallen vluchten, elke dag "een handvol".

Reizigers moeten in mei en juni rekening houden met meer annuleringen, waarschuwt de maatschappij. "De vijf extra leasetoestellen die we hadden ingehuurd voor deze zomer worden te laat opgeleverd," zegt Marcel de Nooijer, de topman van Transavia. "We zetten alles op alles om terug te keren naar een stabiele vlootsituatie. Mensen die in juni reizen hopen we eind deze week of begin volgende week te informeren of hun vlucht doorgaat."

Dat er toestellen uitvallen is op zich niet bijzonder, volgens de maatschappij staan er normaal gesproken gemiddeld twee vliegtuigen aan de grond. Maar van de 45 vliegtuigen die Transavia heeft, kunnen er op dit moment acht niet gebruikt worden.

Eén van de toestellen vliegt niet omdat er onderhoud nodig is. Dat duurt langer door leveringsproblemen, de benodigde onderdelen zijn vertraagd. Volgens luchtvaartdeskundige Joris Melkert komt dat doordat de toeleveringsketen verstoord is door corona, net als bij veel andere sectoren. "Dus het is logisch dat veel onderdelen langer op zich laten wachten."

Er staan ook drie toestellen aan de grond die niet mogen vliegen. Dat zijn vliegtuigen die zijn overgenomen van een failliete Roemeense maatschappij, waarvan de papieren nog niet in orde zijn. Daarnaast zijn er drie vliegtuigen die zijn aangereden door grondvoertuigen, één daarvan afgelopen weekend nog. Weer een ander toestel is geraakt door de bliksem, waardoor het op dit moment niet kan vliegen.

Geen hulp van KLM

Nieuwe vliegtuigen kopen lost de problemen in ieder geval dit vakantieseizoen niet op. Snelle oplossingen zijn er eigenlijk niet.

"Er is een algemeen tekort aan vliegtuigen in de wereld. De leveringen van nieuwe vliegtuigen hebben vertraging opgelopen, tijdens de pandemie hebben bouwers de productie verlaagd", zegt Rico Luman, econoom Transport en Logistiek bij ING Research. "En ook nu is de productie nog steeds minder dan ze van plan waren. Daarmee zien luchtvaartmaatschappijen weer vertraging van nieuwe leveringen op zich afkomen."

Veel vliegtuigen van maatschappijen worden geleased, ze zijn dus niet in bezit van bijvoorbeeld Transavia. De aankoopprijs van een nieuw toestel ligt tussen de 100 en 400 miljoen euro, afhankelijk van het type vliegtuig. Door te leasen hoeven maatschappijen die grote aankoop niet in één keer te betalen.

Luman: "Normaal gesproken is er wel wat reservecapaciteit. Dan is er flexibiliteit om te schakelen, om extra vliegtuigen te huren van leasemaatschappijen. Maar die hebben op dit moment geen aanbod. Als er een piekseizoen is zoals de mei- of zomervakantie loop je snel tegen grenzen aan. Bij Transavia is het een samenloop van omstandigheden, dat is domme pech en ongelukkig voor reizigers."

Volgens Hendrik Noorderhaven, directeur van EU-claim, is het apart dat Air France-KLM, waar Transavia onder valt, niet ingrijpt. "KLM en Air France hadden volgens ons capaciteit om te helpen."

'Je hebt meer vliegtuigen nodig, maar die zijn er niet'

Het is niet alleen Transavia dat met capaciteitsproblemen te maken heeft. Ook Ryanair, Lufthansa en United Airlines hebben te weinig toestellen voor handen, zegt Luman.

Ryanair schrapte de afgelopen dagen vluchten vanaf Eindhoven Airport, al is niet duidelijk of dat komt door problemen met de vliegtuigen. De annuleringen zouden ook te maken kunnen hebben met stakingen in Frankrijk, waar de luchtverkeersleiding meedoet met het protest tegen de voorgenomen hogere pensioenleeftijd in het land.

De ING-econoom verwacht dat de capaciteitsproblemen in de luchtvaart ook volgend jaar zullen blijven spelen. "De markt verwacht dat de vraag naar vliegreizen blijft toenemen, dan heb je meer capaciteit en vliegtuigen nodig. En die zijn er niet."

Bij KLM Cityhopper en prijsvechter easyJet spelen de problemen vooralsnog niet. Transavia zegt de komende maanden "meer reservecapaciteit" te willen opbouwen.