Engeland mist ook Kirby op WK, speelster van Chelsea moet onder het mes

Engeland mist door een knieblessure al aanvoerster Leah Williamson (Arsenal) en alleen een wonder kan de eveneens geblesseerde Beth Mead (ook Arsenal) doen deelnemen aan het WK van 20 juli tot 20 augustus in Australië en Nieuw-Zeeland.

Ook Williamson en Mead in lappenmand

"Helaas is na enkele maanden revalidatie de beslissing genomen dat ik een knieoperatie moet ondergaan", stelt Kirby in een statement op Instagram . "Ik heb mijn best gedaan om een ingreep te vermijden, maar helaas is de vooruitgang minimaal door mijn knieprobleem."

Het Engelse team van bondscoach Sarina Wiegman moet ook Fran Kirby missen op het WK. De 29-jarige speelster van Chelsea was al enige maanden uit de roulatie vanwege een knieblessure en moet nu onder het mes.

Kirby liep de blessure op 9 februari van dit jaar in het halvefinaleduel met West Ham United in de Continental League Cup. Ze maakte toen één goal, maar viel vlak voor rust uit. Kirby werd vorig jaar met Engeland Europees kampioen op het EK in eigen land.

"Ik ben er ziek van dat mijn seizoen voorbij is en dat ik het WK deze zomer niet ga halen", vervolgde Kirby. "Ik ga er alles aan doen om klaar te zijn voor de start van het nieuwe seizoen. Ik wens mijn ploeggenoten bij Chelsea alle geluk in de rest van dit seizoen en wens mijn teamgenoten bij Engeland alle geluk deze zomer."

Eerder dit jaar maakten we een explainer over de vele gescheurde voorste kruisbanden in het vrouwenvoetbal. Bekijk deze hieronder: