Wapenstilstand van een week aangekondigd in Sudan

De strijdende partijen in Sudan hebben opnieuw een wapenstilstand afgesproken. Die moet langer duren dan eerdere wapenstilstanden: de bedoeling is dat beide partijen vanaf donderdag 4 mei een weeklang de wapens neerleggen.

Zuid-Sudan heeft bemiddeld in de gesprekken. De Zuid-Sudanese president Kiir zegt dat ook is afgesproken dat beide partijen vertegenwoordigers benoemen die deel zullen nemen aan vredesbesprekingen.

Het Sudanese leger en de paramilitaire RSF-militie hebben sinds het uitbreken van het conflict al meerdere keren een wapenstilstand afgesproken. Afgelopen donderdag werd die nog met 72 uur verlengd, maar sindsdien werden er geen nieuwe afspraken gemaakt.

Zwarte rookwolken

Ook vandaag wordt er nog gevochten in het Afrikaanse land. Volgens persbureau Reuters hangen grote zwarte rookwolken boven de hoofdstad Khartoem. En ook rond de stad Omdurman, aan de overkant van de Nijl, zijn vandaag explosies gehoord. Het is niet duidelijk of er vandaag ook slachtoffers zijn gevallen.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zitten er nog enkele Nederlanders in Sudan, maar omdat het te onveilig is om naar het land te vliegen, worden voorlopig geen Nederlandse evacuatievluchten uitgevoerd. Vandaag werd duidelijk dat een Nederlander die ontvoerd was door RSF-militairen is vrijgelaten en weer thuis is.