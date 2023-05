Bij Phillies ontslagen Gregorius vindt na acht maanden onderdak in Mexico

De korte stop Gregorius was clubloos nadat hij augustus vorig jaar ontslagen was door zijn toenmalige werkgever Philadelphia Phillies. Hij speelde een teleurstellend seizoen en zijn club wilde ruimte maken in het spelersbestand om nieuwe spelers aan te trekken.

Honkballer Didi Gregorius, uitkomend voor het Nederlands koninkrijksteam, verhuist naar Mexico. De ervaren infielder (33), die jarenlang in de MLB, de beste honkbalcompetitie ter wereld, uitkwam voor onder meer de New York Yankees tekent een contract bij Algodoneros de Union Laguna.

Ondanks deelname aan de World Baseball Classics afgelopen maart met het koninkrijksteam bleef Gregorius zo'n acht maanden clubloos.

De geboren Amsterdammer, opgegroeid op Curaçao, speelde bijna elf jaar in de Verenigde Staten, het walhalla voor het honkbal. Naast de Yankees en de Phillies speelde hij ook voor Cincinnati Reds en Arizona Diamondbacks. In zijn beste seizoen, bij de Yankees, sloeg Gregorius maar liefst 27 homeruns. In 2011 veroverde hij met Oranje in Panama de wereldtitel.