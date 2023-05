U-boot uit 1970 maakt tochtje door Rotterdam

Wie vandaag in Rotterdam of Dordrecht langs het water liep, kan zomaar een bijzonder gevaarte hebben gezien. Een vijftig jaar oude onderzeeboot maakte vanochtend namelijk een tochtje over de Nieuwe Maas.

Een Dordts transportbedrijf brengt de onderzeeër uit 1970 uit de Duitse havenstad Kiel binnenkort naar een techniekmuseum in Spiers. Het gevaarte van 500 ton moet met een omweg via Dordrecht en Rotterdam door Nederland omdat je niet rechtstreeks tussen de twee Duitse steden kunt varen, schrijft Rijnmond.

Gisteren kwam de U-boot aan in Dordrecht. Omdat de U-17 pas op 11 mei naar het museum in Spiers hoeft, besloot de transporteur een rondvaart met de U-boot te doen. Niet om te oefenen, maar omdat het zo'n bijzonder gezicht is.

De U-17 is 48 meter lang en 9 meter hoog. De onderzeeboot wordt vervoerd op een ponton en passeerde vanochtend om 08.00 uur de Erasmusbrug.

Een vader en zoon gingen vroeg naar Rotterdam om de duikboot te bekijken: