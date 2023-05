Vos verliest sprint van Kool bij tweede Vuelta-etappe, maar pakt wel leiderstrui

Voor Kool was het haar eerste etappezege in een grote ronde en haar derde zege van dit seizoen. In de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten schreef ze al twee ritten op haar naam.

Charlotte Kool heeft de tweede rit in de Vuelta Femenina gewonnen. De 23-jarige renster van DSM was na 105,8 kilometer in Pilar de la Horadada de snelste in de sprint. Marianne Vos eindigde vlak achter Kool als tweede en veroverde zo de rode leiderstrui.

De eerste etappe in lijn van de Vuelta kende weinig vuurwerk. Alleen halverwege, toen waaiers op de loer lagen, en op 30 kilometer van de streep, toen de Canyon-ploeg doortrok op de enige oplopende strook van de dag, was er wat reuring.

Door de absentie van Lorena Wiebes in Spanje, was het uitkijken naar Vos en Kool in de spurt. Vos pareerde een verrassende aanval van Chloé Dygert op iets meer dan 500 meter van de meet en leek naar de zege te sprinten. Ze had echter niet op Kool in haar wiel gerekend. Vos (Jumbo) keek nog even achterom, maar Kool kwam aan de andere kant langszij.

Vos nam wel de leiderstrui over van Anna Henderson.

Woensdag gaan de wielrensters meer het Spaanse binnenland in wanneer er een etappe van 158 kilometer op het programma staat. De rit begint in Elche de la Sierra en eindigt in La Roda. De verwachting is dat die rit ook op een sprint zal uitdraaien.