Gemengde gevoelens bij Jonker na Nations League-loting: 'Speelsters over kling gejaagd'

Na de loting voor de eerste Nations League in het vrouwenvoetbal zit bondscoach Andries Jonker met een dubbel gevoel. Natuurlijk heeft ook hij zin in die (minimaal) zes extra topduels, maar het steeds voller rakende speelschema baart hem flinke zorgen.

Kort na het WK in Australië en Nieuw-Zeeland trapt Oranje de eerste editie van de Nations League af. Met Engeland, België en Schotland als tegenstanders ligt er genoeg moois in het verschiet.

Sportief is het dan ook een zegen dat de Nations League in het vrouwenvoetbal wordt geïntroduceerd, vindt Jonker. "Maar ik heb er gemengde gevoelens bij. Elk weldenkend mens kan zien dat die speelkalender te vol is."

"Het is heel fijn dat je nu van die oefenwedstrijden, waarvan het resultaat van tevoren al duidelijk is, af bent. De grote landen moeten nu áltijd top zijn. Dat moet je managen. Maar aan de andere kant worden de speelsters over de kling gejaagd. Je houdt je hart vast voor de volgende kruisbandblessure."