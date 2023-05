Ontvoerde Nederlander in Sudan vrijgelaten en geëvacueerd

Een Nederlandse man van Sudanese afkomst die sinds vorige week in Sudan werd vastgehouden door de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF), is weer vrij. Hij werd afgelopen zaterdag vrijgelaten en is geëvacueerd naar Cyprus. Hij is nu weer thuis, in het Verenigd Koninkrijk.

Yaslam Al-Tayeb was op zakenreis in Sudan en werd ongeveer een week geleden ontvoerd. Hij werd door gewapende mannen van de RSF meegenomen toen hij in de Sudanese hoofdstad Khartoem naar een winkel wilde gaan. Familie van hem maakte zich grote zorgen, omdat hij lijdt aan diabetes en daarvoor medicatie nodig heeft.

Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken werd Al-Tayeb inderdaad vastgehouden door strijders van de RSF. Hoe hij op vrije voeten is gekomen, zegt het ministerie niet. Uiteindelijk kon hij met een Brits vliegtuig het land verlaten. Ook is niet bekend onder welke omstandigheden hij werd vastgehouden.

In het Verenigd Koninkrijk is Al-Tayeb opgevangen op de Nederlandse ambassade. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat.