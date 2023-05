Man in Den Haag zwaargewond na val van balkon tijdens arrestatie

Een man is vanochtend tijdens zijn arrestatie in Den Haag van een balkon gevallen. Hij raakte daarbij zwaargewond, meldt de politie.

De politie wilde de man aanhouden vanwege een strafbaar feit. Waar hij van verdacht wordt, wil de politie niet zeggen.

Het is volgens de politie nog niet duidelijk waarom de verdachte van het balkon viel. De rijksrecherche onderzoekt wat er in de Haagse woning is gebeurd en of de betrokken agenten iets te verwijten valt, schrijft Omroep West.

Hoe de man eraan toe is, is niet bekend. Er kwamen vanochtend een ambulance en een traumahelikopter naar de woning in het stadsdeel Laak toe.