Honderden arrestaties en gewonde agenten bij hevige 1 mei-protesten Frankrijk

Bij de protesten op de Dag van de Arbeid in Frankrijk zijn gisteren 540 mensen aangehouden. Door heel het land was het onrustig bij demonstraties. Bij confrontaties tussen demonstranten en de politie zijn 406 agenten gewond geraakt. Met name in Parijs, Lyon en Nantes waren de protesten zo hevig dat ze uitliepen op rellen. Ramen van winkels en banken werden vernield en op straat werden kliko's, auto's en andere spullen in brand gestoken. De politie zette traangas in en voerde charges uit. Een van de ME'ers liep brandwonden op door een molotovcocktail. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Darmanin ligt hij nog in het ziekenhuis, maar is hij niet meer in levensgevaar. Onder de betogers zijn er volgens het ministerie 61 gewonden, hulpverleners bij de demonstraties zeggen dat het er 200 zijn. Traditioneel gaan Fransen op de Dag van de Arbeid de straat op. Meestal zijn daar zo'n 100.000 mensen bij, maar dit jaar waren het er fors meer. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er ruim 780.000 deelnemers waren, volgens vakbondskoepel CGT waren er gisteren 2,3 miljoen demonstranten op de been. Een ME'er raakte zwaargewond door een molotovcocktail:

Bij demonstraties in Frankrijk is het op verschillende plaatsen op geweld uitgelopen. - NOS

Dat er zoveel mensen protesteerden, is grotendeels het gevolg van de omstreden Franse pensioenhervormingen. President Macron passeerde begin dit jaar het parlement om een wet in te voeren die de Franse pensioenleeftijd verhoogt van 62 naar 64 jaar. Daar is al maanden verzet tegen. Gisteren was al de dertiende dag van het jaar met grote protesten in Frankrijk. De vakbonden riepen mensen op om "als nooit tevoren" de straat op te gaan. Toch waren er gisteren iets minder demonstranten dan eind januari. Dat kan ermee te maken hebben dat een aantal gematigde vakbonden twijfelt of het nog zin heeft om door te gaan met demonstreren. Vanochtend is er overlegd door de verschillende vakbonden. Ze hebben een nieuwe protestdag aangekondigd over ruim een maand, op 6 juni. Minister: Mélenchon indirect medeplichtig De Franse minister van Binnenlandse Zaken Darmanin had vanochtend bij de Franse zender BFMTV geen goed woord over voor al het geweld. "Wat hebben een molotovcocktail en het vernielen van winkels te maken met pensioenhervormingen?" Daarnaast was hij fel op de radicaal-linkse Jean-Luc Mélenchon. Hij was bij de vorige verkiezingen een van de uitdagers van president Macron met zijn partij La France Insoumise. Hij zit nu niet meer in het parlement, maar is nog steeds de sterke man achter de schermen. Volgens Darmanin zouden alle politici op dagen als gisteren moeten oproepen tot kalmte, anders zijn zij in zijn ogen "indirect moreel medeplichtig". Hij doelde daarmee vooral op Melénchon. Darmanin neemt het Mélenchon kwalijk dat hij het geweld van demonstranten niet heeft veroordeeld en niet zijn steun heeft uitgesproken voor de politie.