Lid OMT: mondkapjesplicht in verpleeghuizen in drie regio's onvoldoende

Een mondkapjesplicht in verpleeghuizen in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam gaat niet ver genoeg. Dat zei hoogleraar Ouderengeneeskunde Cees Hertogh in het NOS Radio 1 Journaal. Hertogh is lid van het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert over de aanpak van corona. Volgens hem heeft dat OMT twee weken geleden al gezegd dat de regels in verpleeghuizen in het hele land verscherpt moeten worden.

"We kijken enorm naar de ic's", zei Hertogh. Maar hij benadrukt dat er nog een sector is waar intensieve zorg wordt gegeven "en dat zijn de verpleeghuizen. Daar heeft het virus enorm huisgehouden."

Hij benadrukt dat er binnen het OMT geen discussie over was dat er alles aan moet worden gedaan om te voorkomen dat die verpleeghuizen opnieuw moeten worden gesloten voor bezoek. "Dat betekent dat we nu een tandje moeten bijzetten en dat je iets scherper moet zijn met je maatregelen."

Landelijke richtlijn

Minister De Jonge schreef vannacht in een brief aan de Tweede Kamer dat personeel en bezoekers in de drie veiligheidsregio's "waar de besmettingssituatie nu 'ernstig' is" een chirurgisch mondmasker gaan dragen binnen anderhalve meter van de bewoner. "Ik ga ervan uit dat dit advies wordt gevolgd", schrijft de minister van Volksgezondheid. Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Amsterdam-Amstelland nemen hierover contact op met de verpleeghuizen in deze veiligheidsregio's.

Hertogh constateerde op de radio dat er "een discrepantie" is tussen het advies van het OMT van twee weken geleden en de brief van De Jonge. Volgens hem is de situatie in sommige regio's buiten Rottendam, Den Haag en Amsterdam "al voorbij zorgelijk" en moet er voorzorgshalve een landelijke richtlijn voor verpleeghuizen komen.

Hij vindt het bovendien een slechte zaak dat er in de persconferentie van gisteravond over de nieuwe coronamaatregelen niets over de verpleeghuiszorg is gezegd. "Het klopt dat de veiligheidsregio's daarover gaan, maar ik denk dat het goed is als we een landelijk kader krijgen."