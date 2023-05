Vanavond op tv: Interview directeur Frontex • Documentaire LHBTI-verzetsstrijders • Uitkoop piekbelasters

Stephen Fry over zijn documentaire over LHBTI-verzetsstrijders

De Britse komiek en presentator Stephen Fry heeft een documentaire gemaakt over twee bijzondere Nederlandse verzetsstrijders: Frieda Belinfante en Willem Arondeus. In 'Defying the Nazis' vertelt Fry het verhaal over de lesbische celliste en homoseksuele schilder Arondeus. Zij vervalsten persoonsbewijzen van Nederlandse Joden en pleegden een aanslag op het Amsterdamse Bevolkingsregister. Fry vertelt over zijn documentaire.