Reacties op goedkeuring uitkoop stikstofuitstoters 'voorzichtig positief’

De eerste reacties op de goedkeuring vanuit Brussel voor de plannen om de grote uitstoters van stikstof in de veehouderij aan te pakken, zijn voorzichtig positief. In Den Haag is het groene licht van de Europese Commissie welkom nieuws, zegt politiek verslaggever van de NOS Roel Bolsius. "Er is nu een belangrijke hobbel genomen", zei hij op NPO Radio 1.

"De afgelopen tijd ging de politieke discussie vaak over jaartallen: of de stikstofdoelstellingen in 2030 of 2035 gehaald moesten worden. Maar ondertussen lagen er nog geen regelingen om überhaupt tot die doelen te komen."

Met de goedgekeurde plannen kunnen de piekbelasters snel worden uitgekocht, zodat de uitstoot op korte termijn omlaag kan. De piekbelasters zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de neerslag van stikstof in beschermde natuurgebieden.

'Vrijwilligheid cruciaal'

Boerenactiegroep Agractie benadrukt dat de goedkeuring alleen gaat over het opkopen van zogeheten piekbelasters, maar niet over innoveren, verplaatsen of omschakelen. "Remkes heeft uitdrukkelijk gesteld dat boeren de keuze moeten krijgen voor een goede vrijwillige regeling met al deze opties." De boerenbelangenorganisatie zegt "dat het cruciaal is dat boeren deze keuzes krijgen en niet in de richting van stoppen gedwongen worden", maar is "in algemene zin positief over goede regelingen voor boeren die wel willen stoppen".

Ook landbouworganisatie LTO vindt "vrijwillige deelname" essentieel en zegt dat het van belang is "dat de regelingen zo zijn uitgewerkt dat ze vrijwillige stoppers ook echt gelegenheid bieden om het bedrijf op een goede manier af te ronden". "Het gaat niet alleen over welke vergoeding boeren aan de voorkant ontvangen voor opkoop (en sloop) van hun stallen en productierechten, maar ook over de fiscale afhandeling aan de achterkant."

Vrije stikstofruimte

De stikstofruimte die vrijkomt, wordt in eerste instantie vooral gebruikt om boeren te helpen die buiten hun schuld zonder vergunning zitten: de zogeheten PAS-melders. Agractie noemt dat "positief". De overige stikstofruimte kan worden gebruikt om huizen en wegen te bouwen.

Hoewel er een belangrijke hobbel is genomen, lost dit niet het stikstofprobleem op. Bedrijven moeten zich vrijwillig aanmelden en de vraag is dan ook hoeveel bedrijven dat zullen doen, zegt Bolsius. "Bovendien moeten de provincies dit beleid grotendeels gaan uitvoeren. Hebben zij nu genoeg in handen om dit voor elkaar te krijgen of zien zij toch nog moeilijkheden?"

'Eindelijk beginnen'

Deze uitkoopplannen gaan over zo'n 3000 melkveebedrijven, varkenshouderijen, vleeskalverhouderijen en pluimveebedrijven. "Maar de industrie en het verkeer stoten ook stikstof uit", zegt Bolsius. "Die moeten ook een bijdrage leveren en die regelingen moeten nog komen. Dus ja: er is een belangrijke hobbel genomen, maar we zijn er nog niet als land."

Gedeputeerde van de provincie Limburg, Geert Gabriëls (Natuur, Milieu en Erfgoed) hoopt dat de uitvoering van de regelingen in orde zal zijn. "Onze Limburgse boeren zullen keuzes moeten maken en dat is niet altijd gemakkelijk. Nu kan dit traject eindelijk beginnen. Eindelijk, na jaren, zal er via de vrijwillige regelingen stikstofreductie gaan plaatsvinden."

Hoognodig, volgens Gabriëls. "Voor natuurherstel, voor het opnieuw vormgeven van het landelijk gebied met goede verdienmodellen voor boeren en het op termijn weer op gang komen van vergunningverlening."