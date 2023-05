Amnesty: Israël onderwerpt Palestijnen aan meer gezichtsherkenning

Israël zet steeds meer gezichtsherkenningstechnologie in om Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem in de gaten te houden. Dat stelt Amnesty International in een nieuw rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie wordt de technologie onder meer gebruikt bij belangrijke checkpoints, die Palestijnen moeten passeren om zich van gebied naar gebied te verplaatsen.

In het rapport beschrijft Amnesty het gebruik van meerdere militaire bewakingssystemen, waaronder het experimentele Red Wolf. Palestijnen die voorbij een checkpoint willen, zouden te maken krijgen met gezichtsscans. Israëlische militairen krijgen vervolgens een kleurcode te zien die bepaalt of iemand doorgelaten mag worden of niet, aldus Amnesty.

Slaagt het systeem er niet in iemand te herkennen, dan worden persoonlijke gegevens door militairen handmatig ingevoerd. De database van (biometrische) gegevens zou daarmee steeds verder worden uitgebreid. "Zowel in Hebron als in het bezette Oost-Jeruzalem ondersteunt gezichtsherkenningstechnologie een afgesloten netwerk van bewakingscamera's om Palestijnen bijna constant in de gaten te houden", concludeert Amnesty.

'Apartheid in stand houden'

Volgens Amnesty wordt de technologie voornamelijk tegen Palestijnen ingezet: de organisatie spreekt daarom van "geautomatiseerde apartheid". Israël reageerde vorig jaar woest toen het door Amnesty werd beschuldigd van apartheid, het rassensegregatiesysteem dat Zuid-Afrika jarenlang hanteerde.

Cameratoezicht is volgens de Israëlische regering noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen. Het is bijvoorbeeld bedoeld om aanslagen te voorkomen. Maar volgens het rapport wordt de bewegingsvrijheid van Palestijnen door gezichtsherkenningstechnologie in hoge mate ingeperkt. De onderzoekers baseren hun conclusies op zowel de getuigenissen van Palestijnen als die van voormalige Israëlische militairen.

"Ik word de hele tijd in de gaten gehouden", wordt de Palestijnse Neda geciteerd. "Het geeft me overal op straat een heel slecht gevoel. Telkens als ik een camera zie, voel ik me angstig. Alsof je altijd wordt behandeld alsof je een doelwit bent."

In 2021 schreef de Amerikaanse krant The Washington Post al dat Israël bouwde aan een database met daarin grote aantallen beelden van Palestijnen.

'Camera's van Nederlands bedrijf'

Verder schrijft de mensenrechtenorganisatie dat camera's afkomstig van een Nederlands bedrijf zijn 'ontdekt' in openbare ruimten en politie-infrastructuur. Het zou gaan om camera's van het bedrijf TKH Security.

In een verklaring aan de NOS laat het bedrijf weten dat het gaat om TKH Security CCTV-camera's, die via een distributeur zijn geleverd. "TKH Security heeft geen zakelijke relatie met de Israëlische veiligheidsdiensten." Het techbedrijf geeft verder aan geen toegang tot de camera's, noch tot de systemen te hebben.

Ook een Chinees bedrijf zou gezichtsherkenningscamera's hebben geleverd aan Israël. "Zij moeten stoppen met het leveren van technologieën die door de Israëlische autoriteiten worden gebruikt om illegale nederzettingen in stand te houden", roept Amnesty-chef Agnès Callamard op.

In een verklaring in de Amerikaanse krant The New York Times zegt het Israëlische leger enkel "noodzakelijke veiligheids- en inlichtingenoperaties" te hebben opgetuigd. "Terwijl we gelijktijdig zoveel mogelijk doen om de gevolgen voor de Palestijnse bevolking te beperken." Het leger gaat in de verklaring verder niet inhoudelijk in op het rapport.

De technologie wordt volgens Amnesty ingezet op de bezette Westelijke Jordaanoever, die sinds 1967 is bezet door Israël. Wat houdt die bezetting nou precies in en wat betekent het voor de Palestijnen die hier wonen? Dat zie je in deze video: