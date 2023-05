Oranje loot Wiegmans Engeland, België en Schotland in eerste Nations League vrouwen

De eerste editie van het landentoernooi gaat in september van dit jaar van start. De finaleronde, met daarin de winnaars uit de vier poules uit de hoogste divisie, wordt in februari 2024 gespeeld. Nederland kan daar ook bij zitten.

Het Nederlands elftal neemt het in de eerste editie van de Nations League voor vrouwen op tegen Engeland, België en Schotland. Die landen kwamen dinsdagmiddag uit de koker in het Zwitserse Nyon.

Het duel met Engeland wordt voor de ploeg van Andries Jonker een weerzien met Sarina Wiegman. De oud-bondscoach van Oranje staat momenteel voor de groep bij de Lionesses, met wie ze in de zomer van 2022 het EK won.

Spelen op het spel

Er staat best wat op het spel in die nieuwe Nations League. Voor de kwalificatie voor het EK van 2025 in Zwitserland geldt dat tijdens de loting alle Nations League-groepswinnaars in pot A terechtkomen.

De kans op een eenvoudigere weg naar het EK wordt daardoor groter: de nummers één en twee plaatsen zich voor het EK, de nummer drie speelt om een play-off ticket.