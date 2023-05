Politie onderzoekt dodelijke val ervaren klimster in Leeuwarden

De politie onderzoekt de dodelijke val van een ervaren klimster gisteravond in een klimhal in Leeuwarden. Een 65-jarige vrouw kwam bij de val om het leven.

Het ongeluk gebeurde even na 18.00 uur. Medewerkers in de klimhal verleenden eerste hulp. Twee ambulances en een traumahelikopter schoten ook te hulp, maar de vrouw overleed ter plaatste aan haar verwondingen.

Ervaren klimmers

De klimster maakte deel uit van een groepje van drie klimmers met veel ervaring, zegt Harald Swen, woordvoerder veiligheid van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) bij Omrop Fryslân. Ze waren alle drie lid van de NKBV en wisten dus dat ze gezekerd moesten zijn. Dat betekent dat de klimmer met een touw naar boven gaat, terwijl de zekeraar beneden dat touw in de gaten houdt en een eventuele val van de klimmer breekt.

In dit geval lijkt het erop dat de klimster "niet correct" verbonden was met het klimtouw, aldus Mountain Network, de koepel van een groot aantal klimhallen in Nederland. Ook Swen gaat daarvan uit. De politie onderzoekt nu of en waarom de vrouw niet goed gezekerd was.

Volgens Swen gaat het om het vierde dodelijke ongeluk in de klimsport in Nederland in dertig jaar tijd.