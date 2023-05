Vorig jaar ruim 130.000 dieren dood door stalbrand, meer dan in 2021

Door stalbranden zijn vorig jaar ruim 130.000 dieren omgekomen. Dat zijn er veel meer dan in 2021, toen er bijna 7000 dieren omkwamen. In 2020 werden 108.794 dieren gedood bij stalbranden.

Het hoge aantal dode dieren dit jaar komt vooral door zeven branden in pluimveebedrijven met veel kippen, meldt het Verbond van Verzekeraars.

Het verbond pleit voor meer maatregelen tegen stalbranden, zoals minder dieren bij elkaar in een stal en een jaarlijkse check op brandveiligheid.

Vluchten is onmogelijk

Ook Wakker Dier maakt zich al jaren hard voor meer maatregelen. Zo wil de dierenwelzijnsorganisatie verplichte vluchtroutes in stallen. "Als er nu brand uitbreekt, zitten de dieren vast."

Volgens het ministerie van Landbouw wordt er hard gewerkt aan een betere aanpak van de stalbranden. "Iedere stalbrand is verschrikkelijk en is er één teveel", zegt een woordvoerder. Het doel is om het aantal branden in 2026 te halveren ten opzichte van 2020.

Wakker Dier is kritisch op die belofte: "Ze hebben een ambitieus doel, maar ik vraag me af hoe ze dat willen bereiken. Er zijn nog steeds geen concrete maatregelen."

9000 dode varkens

Ook dit jaar is er al een groot aantal dieren omgekomen bij stalbranden. Zo zijn er in Sint-Oedenrode in Brabant vorige maand 9000 varkens omgekomen.